(Con audio) El día que Luis Brandoni habló con LA DORREGO, en plena pandemia

El actor argentino Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años tras varios días internado en un hospital después de sufrir una caída en su domicilio.

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, anunció la cuenta oficial de X de Multiteatro, propiedad del empresario y amigo Carlos Rottenberg.

Las complicaciones en el estado de salud de Brandoni comenzaron en septiembre de 2025 tras haber sufrido una descompensación producto de un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar las funciones del espectáculo ‘¿Quién es quién?’ en el Teatro Liceo, que protagonizaba desde hace más de un año junto a Soledad Silveyra.

El miércoles 3 de junio de 2020, en plena pandemia de Covid 19, el popular actor y político habló en el programa Ni más ni menos, por LA DORREGO.

Al protagonista de éxitos en cine, teatro y televisión le alcanzaban las generales de la ley en cuanto a las restricciones de salida y, por consiguiente, afectaba su labor. Una obra que estaba a punto de estrenar bajó de cartel por la situación sanitaria.

Estas, como otras vicisitudes que afectaban al mundo artístico fueron parte de la charla que, inexorablemente, derivaron en la actualidad política de aquel momento con motivo de la carta, titulada “La democracia está en peligro”, impulsada por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta y que recibió el aval de unos 300 científicos, intelectuales y periodistas en la que plantean que en el país, como consecuencia del aislamiento obligatorio, se vive una infectadura”.

Brandoni se encargó de lamentar el título y señaló taxativamente que la democracia no está en peligro y que, tanto él como muchos de los firmantes, ignoran quién lo dispuso. Fue muy crítico con expresiones que solo criticaron ese título y no mencionaron el contenido de la nota en la que señalan aspectos preocupantes de la vida política que pueden dañar el funcionamiento de las instituciones con el consiguiente daño que se le puede hacer a la República.

Reviví la entrevista:

20-04-26