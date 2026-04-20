Chalde y Braghero estuvieron en el Congreso del Consejo de Salud provincial

El intendente Juan Chalde y el director de Salud, Santiago Braghero, asistieron días pasados al Congreso del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro) desarrollado en Mar del Plata.

Allí, se reunieron con autoridades provinciales y en el transcurso del encuentro firmaron la Declaración CoSaPro 2026.

“La construcción de una política de atención primaria de Salud como también lineamientos relacionados con la atención de la Salud Mental y Consumos Problemáticos en los municipio bonaerenses”, destacó Chalde. (20-04-26).