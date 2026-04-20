Recambian luminarias en calle Martín Fierro

El director municipal de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, confirmó que se están llevando a cabo tareas de recambio de luminarias en Martín Fierro, entre Fuertes y Siria

Concretamente, dijo el funcionario, personal del área a su cargo está sustituyendo equipos existentes de sodio de 150 W por nuevas luminarias a LED de 150W, para mejorar la eficiencia energética a la par de brindar una mejor calidad de iluminación en la vía pública.

Las nuevas luces tienen tecnología LED con potencia de 150 W que otorgan un flujo luminoso de 18.000 lúmenes y tienen una vida útil estimada en 50 mil horas. (20-04-26).