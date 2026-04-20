(Con audio) Así fue el debate del rechazo a la creación de una Comisión Municipal de Derechos Humanos propuesta por Fuerza Patria

En la sesión del pasado 8 de abril, el Concejo Deliberante de Coronel Dorrego debatió un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Fuerza Patria para la creación de una Comisión Municipal de Derechos Humanos. La iniciativa fue rechazada por mayoría, con la oposición de los bloques de la UCR y La Libertad Avanza.

El proyecto proponía conformar un órgano permanente, consultivo y de participación ciudadana, con funciones centradas en la reconstrucción de la memoria histórica, la investigación de hechos vinculados al terrorismo de Estado y la promoción de los derechos humanos a nivel local. Además, establecía que la comisión funcionaría ad honorem y sin generar gastos para el erario público.

Desde Fuerza Patria, el concejal Luis Amuchastegui sostuvo que la propuesta buscaba dar legitimidad institucional a investigaciones recientes que identificaron a personas nacidas en el distrito como víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura. Señaló que la comisión permitiría un reconocimiento basado en pruebas y consensos, y remarcó que su integración plural evitaría cualquier sesgo partidario. También indicó que el objetivo principal era el reconocimiento histórico y no la investigación de problemáticas actuales.

Durante el debate, el oficialismo expresó su desacuerdo con el proyecto. El concejal Juan Pablo Fuertes explicó que la negativa no respondía a una cuestión ideológica, sino a aspectos técnicos y de redacción. Indicó que la iniciativa presentaba contradicciones en sus funciones, al mezclar la reparación histórica con posibles intervenciones en situaciones actuales que corresponden al ámbito judicial. También manifestó preocupación por la falta de precisiones sobre el contenido y alcance de actividades en instituciones educativas.

En la misma línea, se cuestionó la estructura de la comisión, al considerar que no quedaba claro si funcionaría dentro o fuera del ámbito del Concejo Deliberante. Además, se planteó que el reconocimiento de casos puntuales podría canalizarse mediante otros instrumentos, como resoluciones específicas.

Por su parte, desde La Libertad Avanza se argumentó que no resultaba necesario crear una nueva comisión a nivel local, dado que ya existen organismos nacionales dedicados a la temática. Aun así, se remarcó el reconocimiento a las víctimas y la importancia de la memoria histórica.

Desde Fuerza Patria se lamentó que el proyecto no fuera derivado a comisión para su análisis. Se sostuvo que las observaciones planteadas podían resolverse en ese ámbito y que la iniciativa representaba una herramienta valiosa para el abordaje institucional de los derechos humanos en el distrito.

El debate reflejó coincidencias en torno a la importancia de la memoria y el reconocimiento de las víctimas, pero expuso diferencias en cuanto a la forma, el alcance y la viabilidad de la propuesta presentada.

Este es el audio del debate:

20-04-26