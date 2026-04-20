(Entrevista en LA DORREGO) Alejandro Guidobaldi, nuevo cura párroco: “Lo que va cambiando es el envoltorio”

El puntaltense Alejandro Guidobaldi es, desde este miércoles 15 de abril de 2026, el nuevo cura párroco de Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

En LA DORREGO manifestó que su plan es hacer lo que dijo Jesús: “El pastor conoce a sus ovejas y estas conocen su voz”.

Esa es su guía y, a medida que avance en ese conocimiento, verá la forma de adaptarse a las distintas comunidades y de que estas también se adapten a él. Le agrada el trato personal, que le permite un mejor conocimiento, y considera que, si cada uno pone lo mejor de sí, esto facilitará una mejor ayuda espiritual, que es su función y lo que ha practicado en sus anteriores tareas como párroco.

La última fue en Coronel Suárez, donde en su despedida recibió múltiples muestras de afecto.

En la charla mantenida en el programa “Ni Más Ni Menos”, lo consultamos sobre la adaptación de la Iglesia a estos tiempos, y el padre Alejandro dijo: “Como si el mundo fuera un regalo: lo que va cambiando es el envoltorio, lo que va cambiando es el moño, pero lo que está adentro sigue siendo siempre igual”.

Agregó que, como lo dice el libro de la Sabiduría, “no hay nada nuevo bajo el sol”, y que la Iglesia, sin apurarse y sin demagogia, se va adaptando.

La entrevista completa puede escucharse en el audio que acompaña esta reseña, y quienes lo deseen podrán enterarse de sus gustos personales, su estilo de vida y otros tantos temas que fueron surgiendo. Se trata de quien, por varios años, será “el cura de Dorrego”, que llegó para reemplazar a Walter París.

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20-04-26