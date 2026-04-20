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Un repaso random por nuestro archivo / 12 de octubre de 2016: uno de los accesos a la ciudad pasaba a denominarse Doctor Arturo Umberto Illia

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Así lo informó textualmente LA DORREGO:

En un emotivo acto celebrado esta tarde, el Concejo Deliberante de Coronel Dorrego impuso el nombre Doctor Arturo Umberto Illia al acceso a la ciudad cabecera por el sudoeste, en el tramo que va desde la calle Carlos Gardel hasta la ruta nacional 3.

Tras la lectura de la ordenanza aprobada por el CD, el edil Santiago Arévalo sostuvo que el expresidente de la Nación debe ser recordado no sólo por sus actos de gobierno, sino también por sus valores y principios con los que “firmemente vivió y cultivó hasta el últimos de sus días”.

“Entre estos valores podemos resaltar su honestidad, su austeridad, el ser un ferviente defensor de la democracia y tener un compromiso social sin igual, que quedó evidenciado en su gestión de gobierno, entre otras cosas, por la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, agregó.

También mencionó que durante la gestión de Illia se sancionó la Ley de Medicamentos, que puso un freno al abuso de los laboratorios y reguló tanto la calidad como el precio de los productos.

Arévalo recordó además que Illia hizo funcionar en la Quinta de Olivos un jardín de infantes para niños de 3 a 5 años, provenientes de villas de emergencia de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

“Allí se les daba copa de leche y almuerzo, y se realizaban actividades educativas”, evocó.

“Por todo ello, no es caprichoso el recordar a don Arturo Umberto Illia, ya que, como dije antes, se trata de una figura que entraña los mayores valores cívicos y morales de los cuales debemos nutrirnos como sociedad”, reflexionó.

El acto fue encabezado por la secretaria de Gobierno y Hacienda de la comuna, Susana Lizarrondo, en representación del intendente Raúl Reyes. También estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Nomdedeu, entre otros funcionarios, concejales y vecinos. (20-05-26).

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