La Liga de Fútbol exigió por decisión unánime de los clubes un pago por la transmisión televisiva y Segurola advirtió: “Todos hemos retrocedido”

La Liga de Fútbol de Coronel Dorrego resolvió exigir a las transmisiones en vivo de Dame Pelota un aporte equivalente al valor de 20 entradas, diez por cada club participante. La decisión se adoptó por unanimidad en la reunión del Consejo Liguista del 14 de abril y quedó formalizada en una comunicación dirigida al equipo que comanda Bernabé Di Marco. El esquema establece además que el 10% de lo recaudado se destine a la propia Liga y que el pago se efectúe en su sede de calle Maciel 767.

A partir de esta medida, el espacio periodístico continuó su cobertura sin imagen del partido de este domingo entre San Martín y SUPA Ofreció únicamente el audio del relato, junto con EL facsímil de la nota liguista y la explicación de su postura.

El periodista Hugo Segurola, comentarista de los partidos, expuso su visión sobre lo ocurrido durante la transmisión y utilizó una analogía para describir el impacto de la resolución. “Vamos hacer una referencia que es complementaria a la información oficial. La decisión de la liga de Fútbol de Coronel Dorrego respecto a las transmisiones de Dame Pelota, y lo que llevó a la toma de decisión de mostrar una alternativa distinta con el lógico impacto que esto representa”.

“Yo hice referencia a un juego muy clásico, muy tradicional, un juego de mesa que se llama Oca. Tratar de explicar algo buscando un punto referencial distinto al del fútbol. Para llegar al casillero 63, hay que llegar en forma precis, pero en ese camino, a veces uno avanza, o a veces retrocede”, graficó.

“Esto, créanme, que es similar a lo que ha sucedido respecto a las emisiones de Dame Pelot. No es un hecho de propósito estrictamente comercial, es un hecho de propósito tecnológico que jerarquizó el fútbol de coronel Dorrego en su conjunto”, dijo.

En su análisis, también remarcó el alcance del servicio. “No se trataba solamente de mostrar imágenes, relato, sino que estaban concebidas desde una óptica profesional, de llevar a la distancia el fútbol local con varios sentidos”. Y agregó: “Era la prestación de un servicio, con una fuente de trabajo de ocho personas y con una idea que se iba perfeccionando”.

Segurola sostuvo que existía una construcción compartida entre el medio y la estructura liguista. “Éramos una suerte de sociedad, Liga de Fútbol de coronel Dorrego y Dame Pelota con un mismo propósito: llegar al escalón principal”.

“Esta decisión unánime, para que a nadie le quepa duda que esto fue una decisión del conjunto de los dirigentes. Por ende, de todos y cada uno de los clubes”, enfatizó.

Al volver a la analogía del juego, describió el efecto que, a su entender, generó la medida. “Llegamos al casillero 42, que implica un laberinto. Quiere decir que todos hemos retrocedido. Ha retrocedido la Liga, han retrocedido la ansiedad, las ganas de la abuela, del abuelo. Ha retrocedido, porque los árbitros no van a poder mirar esa jugada por la cual, a veces, los van a criticar por los errores cometidos. No van a poder verse jugadas bonitas, como fue el tercer gol de SUPA, una obra magnífica de arte. Hemos retrocedido porque los dirigentes, los hinchas, no van a poder decir más que en Dorrego tenemos este servicio de tanta calidad como el de Dame Pelota ”.

También mencionó el alcance que tenían las transmisiones fuera de la región. “Hemos retrocedido porque en el mundo, en México, en España, en Inglaterra. donde llegaba la imagen de Dame Pelota”, expresó.

Finalmente, sintetizó su postura: “Eso ha cesado, eso ha terminado. Retrocedimos juntos. Nosotros, porque quedamos vedados de llevar la imagen. Retrocedió la gente, pero también han retrocedido ustedes dentro de la estructura de una Liga de Fútbol que aspira a ser grande”. (19-04-26).