En una tarde con varias goleadas, ganaron todos los de arriba
Se completó este domingo la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Atlético Monte Hermoso 4 (Matías Martin, Franco Ortíz -2-, Tello)
Ventana 1 (Uribe)
Pelota 0
Ferroviario 8 (Francisco De Abajo -2-, Gianfranco Crisci -3-, Lucas Codagnone, Bruno Barrionuevo, Nicolás Palacio)
Porteño 2 (Diego Gutiérrez, Nicolás Restivo)
Alumni 0
Progreso 3 (Herrera, Armario, Antognoli)
Villa Rosa 4 (Javier Maciel, Joaquin Maiques, Matias Izzi -2-)
Suteryh 9 (Ciro Folasco -3-, Tiziano González -2- Emanuel Benítez, Juan Acosta, Juan José Peralta -2-)
Divisorio 1 (Alan Vega)
Independiente CP 2 (Brian Villalba, Kevin Ullúa)
Almaceneros 0
San Martín 0
SUPA 5 (Yago Sabanés -3-, Costa, Cortez)
El viernes, Independiente de Coronel Dorrego le ganó en Monte Hermoso a Esperanza con goles de Agustín Biragnet y Tomás Matti.
POSICIONES: Atlético MH, 18; Ferroviario, Porteño, Suteryh, Independiente CD, 15; Independiente CP, 12; Ventana, 10; Almaceneros y Villa Rosa, 9; Alumni, 7; San Martín y SUPA, 6; Progreso, 4; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.
PRÓXIMA FECHA (SÉPTIMA): Almaceneros vs. Atlético MH, Divisorio vs. Independiente CP, Ventana vs. Porteño, Alumni vs. Progreso, Villa Rosa vs. Independiente CD, Esperanza vs. Ferroviario, Pelota vs. San Martín y SUPA vs. Suteryh. (19-04-26).