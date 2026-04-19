En una tarde con varias goleadas, ganaron todos los de arriba

Se completó este domingo la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Atlético Monte Hermoso 4 (Matías Martin, Franco Ortíz -2-, Tello)

Ventana 1 (Uribe)

Pelota 0

Ferroviario 8 (Francisco De Abajo -2-, Gianfranco Crisci -3-, Lucas Codagnone, Bruno Barrionuevo, Nicolás Palacio)

Porteño 2 (Diego Gutiérrez, Nicolás Restivo)

Alumni 0

Progreso 3 (Herrera, Armario, Antognoli)

Villa Rosa 4 (Javier Maciel, Joaquin Maiques, Matias Izzi -2-)

Suteryh 9 (Ciro Folasco -3-, Tiziano González -2- Emanuel Benítez, Juan Acosta, Juan José Peralta -2-)

Divisorio 1 (Alan Vega)

Independiente CP 2 (Brian Villalba, Kevin Ullúa)

Almaceneros 0

San Martín 0

SUPA 5 (Yago Sabanés -3-, Costa, Cortez)

El viernes, Independiente de Coronel Dorrego le ganó en Monte Hermoso a Esperanza con goles de Agustín Biragnet y Tomás Matti.

POSICIONES: Atlético MH, 18; Ferroviario, Porteño, Suteryh, Independiente CD, 15; Independiente CP, 12; Ventana, 10; Almaceneros y Villa Rosa, 9; Alumni, 7; San Martín y SUPA, 6; Progreso, 4; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (SÉPTIMA): Almaceneros vs. Atlético MH, Divisorio vs. Independiente CP, Ventana vs. Porteño, Alumni vs. Progreso, Villa Rosa vs. Independiente CD, Esperanza vs. Ferroviario, Pelota vs. San Martín y SUPA vs. Suteryh. (19-04-26).