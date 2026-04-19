(Con audio) Resumen del debate en el Concejo sobre el rechazo al proyecto de resolución en apoyo a transportistas

En la sesión del pasado 8 de abril, el Concejo Deliberante debatió un proyecto de resolución presentado por el bloque de concejales de Fuerza Patria, mediante el cual se propuso expresar apoyo y solidaridad con los transportistas autoconvocados del distrito, en el marco de la medida de fuerza que realizaron en reclamo de una tarifa justa para el transporte de granos y oleaginosas.

El proyecto planteaba, entre sus fundamentos, la situación de vulnerabilidad económica que atraviesan los transportistas debido al incremento acumulado de más del 50% en el precio de los combustibles en lo que va de 2026, así como el desfasaje entre dichos costos y las tarifas de flete, lo que —según se argumentó— impide cubrir gastos operativos básicos. Asimismo, se señalaba que el transporte de cargas constituye un eslabón estratégico en la economía local y que su paralización afecta al comercio y a la actividad agrícola del distrito.

En su articulado, la iniciativa proponía, además del acompañamiento institucional al reclamo, solicitar la intervención del Gobierno Nacional para establecer un esquema tarifario acorde a los costos reales y promover medidas que atenúen el impacto de los aumentos de combustibles. También instaba a legisladores nacionales a impulsar iniciativas que otorguen previsibilidad al sector.

Durante el debate, el concejal Luis Amuchastegui manifestó su sorpresa ante la falta de acompañamiento de las otras dos bancadas. Sostuvo que la propuesta no implicaba fijar precios, sino respaldar un reclamo legítimo y generar herramientas para una mejor negociación. Señaló además la desigualdad existente entre pequeños transportistas y grandes productores al momento de acordar tarifas.

Desde los otros dos bloques, se expresó comprensión hacia la situación del sector, aunque se rechazó el proyecto por considerar que iba en contra del actual esquema de libre mercado vigente tras la eliminación de las tarifas de referencia en 2025. Sostuvieron que los valores del transporte deben surgir de la negociación entre privados y que no corresponde al Concejo Deliberante intervenir en esa dinámica.

Asimismo, indicaron que el aumento del combustible responde a un contexto internacional y que el actual sistema desregulado implica que los precios se determinen sin intervención estatal. En ese sentido, se remarcó la importancia de fortalecer el diálogo entre las partes involucradas, en lugar de promover resoluciones que —según se argumentó— apuntan a una lógica de regulación.

Por otro lado, también plantearon que el reclamo de los transportistas es histórico y que una resolución de este tipo no aporta soluciones concretas. Advirtieron además sobre el riesgo de “politizar” la situación y se propuso como alternativa un acompañamiento más directo a los trabajadores, sin recurrir a pronunciamientos formales.

Algunos concejales destacaron que, si bien reconocen la legitimidad del reclamo, no compartían las medidas de fuerza cuando afectan a otros trabajadores, y consideraron que el ámbito local tiene un alcance limitado para incidir en decisiones de carácter nacional.

En respuesta, la bancada de Fuerza Patria insistieron en que el objetivo del proyecto era acompañar el reclamo y solicitar la participación del Estado como mediador en una negociación entre partes desiguales. Se argumentó que la existencia de tarifas de referencia resulta necesaria para equilibrar esa relación y permitir una negociación más justa.

Finalmente, tras el intercambio de posturas, el proyecto fue sometido a votación, obteniendo 5 votos a favor y 7 en contra, por lo que resultó rechazado.

Escuchá el audio del debate:

19-04-26