Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO): se disputó la tercera fecha del Apertura 2026

Se llevó adelante la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 en categorías formativas, con encuentros en las divisiones Infantiles, Cadetes y Juveniles.

Además, la jornada también contó con la participación de los más chicos, ya que en los encuentros entre Leandro N. Alem y Centro Blanco y Negro, y Escuela Municipal de Carhué y Centro Deportivo Sarmiento, se desarrollaron partidos de categoría Premini.

En uno de los cruces, Centro Blanco y Negro se impuso ante Leandro N. Alem en las tres categorías, con triunfos por 69-23 en Infantiles, 61-51 en Cadetes y 79-54 en Juveniles.

Por su parte, en el duelo entre Independiente de Coronel Pringles e Independiente de Pigüé, la visita se quedó con dos de los tres partidos: ganó 53-21 en Infantiles y 43-29 en Juveniles, mientras que el local se impuso en Cadetes por un ajustado 42-41.

En tanto, Centro Deportivo Sarmiento logró una jornada completa frente a la Escuela Municipal de Carhué, con victorias por 62-53 en Infantiles, 73-47 en Cadetes y 69-48 en Juveniles.

Cabe señalar que el encuentro programado entre E.B.A.B. y Club de Pelota no se disputó. De acuerdo a lo establecido por la organización en relación al uso del sistema GES, los partidos correspondientes serán registrados conforme a la normativa vigente, situación que será considerada a los efectos de la tabla de posiciones. (19-04-26).