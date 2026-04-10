Comienza este sábado la temporada de newcom para el equipo dorreguense

Este sábado 11 de abril se pondrá en marcha una nueva temporada del Círculo Formativo de Newcom, que reúne a equipos de distintas localidades de la región.

La primera fecha tendrá lugar en Coronel Pringles, donde competirán los equipos de nuestra ciudad, Monte Hermoso, Saldungaray, Laprida, General Cerri y Cabildo.

En esta jornada inaugural, el representativo recreativo de la Dirección de Deportes de Coronel Dorrego estará presente acompañado por el profesor Pablo Marileo. (10-04-26).