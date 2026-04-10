Deportes
Comienza este sábado la temporada de newcom para el equipo dorreguense
Este sábado 11 de abril se pondrá en marcha una nueva temporada del Círculo Formativo de Newcom, que reúne a equipos de distintas localidades de la región.
La primera fecha tendrá lugar en Coronel Pringles, donde competirán los equipos de nuestra ciudad, Monte Hermoso, Saldungaray, Laprida, General Cerri y Cabildo.
En esta jornada inaugural, el representativo recreativo de la Dirección de Deportes de Coronel Dorrego estará presente acompañado por el profesor Pablo Marileo. (10-04-26).