Firmeza y calidad marcaron el éxito del remate mensual de Civardi y Blanco

Un marco al que siempre nos tienen acostumbrados, un predio preparado al detalle, un encierre de gran calidad y las manos levantadas necesarias hicieron que la feria mensual de Civardi y Blanco sea nuevamente un éxito.

Desde el comienzo se “sacudió” el mercado con el consumo que, si bien no presentó gran volumen, alcanzó valores que sorprendieron, llegando a los 5.220 pesos.

Enseguida apareció la vaca, o mejor dicho los “vacones”: verdaderos tanques de hasta 600 kilos que se movieron entre los 3.200 y 3.600 pesos. Unos escalones más abajo se ubicaron la manufactura y conserva, que se defendieron muy bien; ejemplo de ello fue un lote a 1.900 pesos. Sin dudas, se nota la mejora en los campos, reflejada en el gran estado general de la categoría.

A la hora de la invernada, con los valores actuales, la calidad y sanidad dejaron a más de uno con la boca abierta. Los lotes homogéneos, de pelo definido, clasudos y con plazo dejaron la vara alta. Los más livianos alcanzaron máximos de 7.500 pesos, mientras que los de referencia (200-230 kilos) superaron los 6.800 pesos, siempre muy demandados.

La hembra también mostró gran calidad en el embrete, con “marcas” reconocidas que son buscadas, más aún cuando se piensa en el futuro, algo tan necesario como importante.

Sobre el final, unos vientres preñados se colocaron rápidamente, demostrando que el remate, de principio a fin, fue muy ágil: sin ningún lote trabado y con una dinámica fluida que permitió cerrar una gran venta mensual de Daniel Civardi y Daniel Blanco. Fue, en definitiva, un “concierto” de manos que colocó casi 1.800 vacunos en poco más de 90 minutos.

Estas fueron las ventas:

Fuente y foto Campo Web. (10-04-26).