El intendente Chalde gestionó con el ministro Larroque más casas y programas sociales para Dorrego

El intendente Juan Carlos Chalde mantuvo este miércoles una reunión en La Plata con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.

El encuentro, realizado en la sede del Ministerio, contó con la participación del director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, y del subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Héctor Rubén Pacolini, y se evaluó el trabajo que se realiza en Dorrego desde el Servicio Local, Envión, políticas para personas mayores y con discapacidad, mejoras habitacionales y asistencia alimentaria.

Desde Provincia confirmaron que la totalidad de programas asistenciales y de desarrollo social continuarán vigentes durante este año, con posibilidad de ampliarlos en los próximos meses.

“Nos da mucha tranquilidad haber obtenido la confirmación que podremos seguir trabajando con todas las líneas de programas destinados a sostener a quienes más lo necesitan”, destacó Ripoll.

El Ejecutivo precisó que, en materia habitacional, se avanzó en la continuidad del programa de mejoramientos habitacionales (línea 2), que permitirá acompañar a unas 50 familias del distrito. Además, se confirmó la aprobación para seguir con la construcción de módulos habitacionales, en el marco del Programa de Financiamiento para la Mejora del Hábitat.

A su turno, el intendente Chalde destacó: “La política habitacional en Dorrego es una tarea que impulsamos todos los días, buscando dar soluciones a cada familia que necesita de nuestro apoyo y gestión para resolver una cuestión central: su casa propia. Nos trajimos muy buenas noticias de la reunión con el ministro Larroque, podremos seguir avanzando en la construcción de varios módulos habitacionales”. (10-04-26).