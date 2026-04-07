(Entrevista en LA DORREGO) El vecino Ramiro Alonso propuso la digitalización del cementerio con códigos QR y geolocalización, y el Concejo aprobó una resolución

El vecino Ramiro Alonso presentó un proyecto de modernización del cementerio municipal que propone la incorporación de códigos QR para acceder a información sobre las personas fallecidas. La iniciativa fue tratada en el Concejo Deliberante y obtuvo aprobación como resolución, lo que implica una sugerencia al Departamento Ejecutivo para su evaluación.

Alonso explicó que la idea surgió “hace un tiempo atrás” con el objetivo de mejorar el orden y el acceso a la información. “La movilidad de esto fue poder modernizar lo que es el cementerio hoy en día a través de códigos QR”, afirmó por LA DORREGO.

El sistema plantea la colocación de placas con códigos QR en las sepulturas, de manera voluntaria. Cada código permitiría consultar datos biográficos, historia familiar y aportes a la comunidad. “La idea es digitalizar todo lo que haya pasado en su vida”, señaló. Además, destacó el valor histórico del proyecto: “Apunta a poder identificar la historia pasada en el futuro”.

El proyecto también contempla la digitalización de expedientes municipales que hoy se encuentran en formato papel. Alonso indicó que esto facilitaría la localización de sepulturas y la reconstrucción de información, incluso en casos donde los restos ya no se encuentren en el lugar original. “Que no se pierda esa historia que es la que nosotros apuntamos con este proyecto”, sostuvo.

Otro eje es la orientación dentro del predio. El sistema incluiría herramientas de geolocalización y señalética para guiar a los visitantes. “Un sistema de posicionamiento puede llevar hasta la tumba con precisión”, explicó. También mencionó la posibilidad de instalar un panel interactivo en el ingreso.

El vecino remarcó que la participación sería opcional: “Es voluntario, es la única refuerza, no es impuesto”.

Aclaró que el costo para las familias sería bajo, ya que las placas podrían realizarse con materiales accesibles.

El proyecto recibió apoyo de los bloques de la UCR y La Libertad Avanza, mientras que Fuerza Patria propuso su pase a comisión. Finalmente, se aprobó como resolución. Alonso valoró la rapidez del tratamiento: “Me sorprendió la velocidad con la que nos comunicamos y nos sentamos a plasmar el proyecto”.

Según indicó, experiencias similares ya existen en países como España y Uruguay. En caso de concretarse, el distrito podría convertirse en uno de los primeros de la región en implementar este sistema en un cementerio público.

Para Alonso, la propuesta tiene un sentido comunitario: “Todos somos historia dentro del pueblo”. Y concluyó: “Es importante para las futuras generaciones”.

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07-04-26