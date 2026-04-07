Solicitan al PAMI que agilice la asignación de cuidadores para adultos mayores en nuestro distrito

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que expresa su preocupación por las demoras en la asignación de cuidadores domiciliarios para afiliados del PAMI.

La iniciativa surge a partir de reiterados reclamos de adultos mayores y sus familias, quienes denuncian esperas que, en algunos casos, alcanzan hasta seis meses para obtener una respuesta sobre este beneficio esencial. El servicio resulta clave para una población vulnerable que, por razones de salud, requiere acompañamiento permanente en sus hogares.

En los fundamentos del proyecto se remarca que una gran proporción de afiliados percibe la jubilación mínima —actualmente en torno a los 369.636 pesos—, lo que vuelve prácticamente imposible afrontar de manera privada el costo de un cuidador domiciliario. A esta situación se suma un contexto económico que obliga a los integrantes de las familias a trabajar fuera del hogar, dificultando el cuidado cotidiano de los adultos mayores.

Desde el bloque oficialista aclararon que la problemática no radica en la atención local, donde destacan una buena recepción por parte de la oficina de PAMI en Coronel Dorrego, sino en demoras vinculadas a la Unidad de Gestión Local V con sede en Bahía Blanca, cuyo equipo técnico es el encargado de evaluar estos trámites en toda la región.

El proyecto aprobado solicita, en primer lugar, que se agilicen los tiempos de respuesta para la asignación de cuidadores domiciliarios. Asimismo, propone que el organismo haga públicos, a través de canales oficiales, los requisitos necesarios para acceder al beneficio y los plazos estimados de resolución, con el objetivo de facilitar el acceso y brindar mayor previsibilidad a los afiliados.

Los otros dos bloques manifestaron su respaldo a la iniciativa al destacar la importancia de garantizar respuestas rápidas en situaciones de alta sensibilidad social. También se subrayó el rol del Estado municipal, que en muchos casos debe asistir económicamente a las familias ante la falta de resolución del trámite. (07-04-26).