Vecinos reclaman mejoras urgentes en calles de tierra y el Concejo avaló el pedido por unanimidad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo la inclusión de un plan de obras para mejorar calles de la ciudad cabecera que presentan serios problemas de transitabilidad. La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza Patria, apunta a intervenir en el sector comprendido por calle Lequerica al 1800, su continuidad Lequerica Bis, y la calle 39 Teniente Ana Karen Krog al 700.

Durante la sesión, la concejala Ana María Balda expuso la preocupación de vecinos frentistas que residen en la zona, quienes enfrentan dificultades cotidianas a raíz del mal estado de las arterias. Se trata de calles de tierra que, ante condiciones climáticas adversas, se vuelven prácticamente intransitables. La edil remarcó que existen casos de personas que sufrieron caídas al intentar cruzar, lo que evidencia el riesgo que implica la situación.

El proyecto señala la necesidad de avanzar con obras de infraestructura que acompañen el crecimiento urbano y mejoren la calidad de vida. Entre las alternativas, se menciona la ejecución de cordón cuneta como paso previo a una eventual pavimentación, además de intervenciones que faciliten el escurrimiento del agua. El texto también subraya que los vecinos abonan tasas municipales que incluyen el mantenimiento de la vía pública, lo que refuerza el reclamo por una respuesta concreta.

Balda recordó que una iniciativa similar fue presentada en agosto de 2025, sin lograr en ese momento el acompañamiento del oficialismo. Sin embargo, explicó que la problemática persiste y se agravó con el paso del tiempo, motivo por el cual el bloque decidió insistir con el pedido. Según indicó, las imágenes aportadas por residentes reflejan el deterioro actual de las calles.

Desde otros bloques, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) confirmó el respaldo al proyecto y destacó que, durante el tratamiento del presupuesto 2026, se logró incrementar en un 58 por ciento la partida destinada al mantenimiento de vías de comunicación. Afirmó que ese refuerzo permitirá al Ejecutivo contar con mayores recursos para intervenir en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el concejal Santiago Sola (UCR) explicó que en 2025 el proyecto no obtuvo aprobación debido a que, en ese momento, las calles presentaban condiciones aceptables. No obstante, reconoció que la dinámica de las calles de tierra genera cambios constantes y que la situación actual amerita una respuesta. Si bien planteó reparos sobre la posibilidad de pavimentación por su costo, confirmó el acompañamiento a la iniciativa.

En el cierre del debate, Balda aclaró que el objetivo no se limita al asfaltado, sino a cualquier solución que permita mejorar la circulación y brindar seguridad. Finalmente, el proyecto fue puesto a consideración y recibió el aval unánime del cuerpo deliberativo, con el compromiso de trasladar el reclamo vecinal al Ejecutivo municipal. (07-04-26).