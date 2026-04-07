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Alerta en la comunidad por intentos de estafa con “secuestros virtuales” durante la madrugada

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Vecinos de nuestra ciudad manifestaron su preocupación tras registrarse en los últimos días varios llamados telefónicos durante la madrugada con intentos de extorsión bajo la modalidad conocida como “secuestro virtual”.

Uno de los casos ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando en un domicilio particular un hombre atendió una llamada en la que le exigían dinero bajo la supuesta situación de un secuestro. En ese momento, su esposa se encontraba trabajando en turno de guardia, lo que evidencia cómo los delincuentes buscan aprovechar la confusión y el estado de vulnerabilidad de las víctimas.

En la misma vivienda, horas más tarde —cerca de las 3:30— se recibió otro llamado sospechoso, aunque en esta oportunidad no fue atendido. Además, una vecina relató haber recibido una llamada de características similares alrededor de las 2:50 de la madrugada.

Este tipo de maniobras delictivas consiste en generar pánico mediante llamados a teléfonos fijos en horarios nocturnos, simulando secuestros o situaciones de emergencia de familiares, con el objetivo de obtener dinero de manera inmediata.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma ante este tipo de llamados, no brindar información personal, cortar la comunicación de inmediato y verificar la situación contactando directamente al familiar supuestamente afectado. Asimismo, se sugiere realizar la denuncia correspondiente para que los hechos puedan ser investigados. (07-04-26).

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