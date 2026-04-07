Un repaso random por nuestro archivo / 21 de febrero de 2008: anunciaban que la escuela 35 de Marisol iba a contar con edificio propio

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir gratuitamente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires un terreno para la futura construcción del edificio de la Escuela Primaria Básica Nº 35 Héroes de Malvinas, que funciona en el balneario Marisol.

Al argumentar la iniciativa, el cuerpo legislativo consideró el inmueble propio de este establecimiento educativo es un anhelado proyecto de los dorreguenses por la importancia que contiene, no sólo en el aspecto educativo, sino también en el desarrollo de villa turística.

Los ediles recordaron que el balneario Marisol se encuentra ubicado sobre la margen derecha del Río Quequén Salado y consta de una superficie aproximada de 430 hectáreas, de las cuales actualmente 200 se encuentran urbanizadas.

Además, se menciona que dentro de la zona costera del partido de Coronel Dorrego no existen otros centros urbanos, ya que la localidad más próxima es Oriente, distante a 20 kilómetros del balneario y a 104 de la ciudad cabecera del distrito.

En Marisol residen actualmente, en forma estable, 60 personas, a las que debe agregarse la zona rural de influencia, siendo la matrícula escolar de 18 alumnos en crecimiento teniendo en cuenta el avance de la villa turística.

En la citada población marítima hay dependencias municipales y sala de primeros auxilios, también dependientes de la comuna, un destacamento policial y, en forma transitoria, Prefectura Argentina.

Además, la presencia del río, la zona costera y el paisaje natural le confieren al sector un alto potencial turístico en proceso de desarrollo y con un fuerte impulso desde la órbita municipal.

El año pasado, el CD dorreguense acompañó los reclamos por las carencias educativas, solicitando a la Dirección General de Cultura y Educación la inclusión en el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2008 de las partidas presupuestarias necesarias para dotar de edificios adecuados – entre otros – a la EPB Nº 35 de Marisol.

Cabe mencionar que la escuela marisolense ha funcionado en locales cedidos por la municipalidad, que actualmente se encuentran afectados a la Subdelegación permanente en la villa, y en dependencias policiales, que también son necesarias por la estabilidad del personal durante todo el año.

El terreno municipal donde se instalará el edificio de la escuela 35 está identificado catastralmente como Circunscripción XIII – Sección E – Manzana 49 – Parcela 1-2 , con una superficie de 2.095,50 metros cuadrados. (07-04-26).