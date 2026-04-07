(Entrevista en LA DORREGO) Actuaron de oficio por pintadas contra el Presidente Milei en baños del vivero municipal

El director municipal de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio, se refirió por LA DORREGO a la serie de hechos de vandalismo en el vivero municipal, entre los que se destacan pintadas agraviantes contra el Presidente de la Nación, Javier Milei. A raíz de esto, se inició una causa de oficio, según confirmó.

El funcionario explicó que los daños no se limitaron a las pintadas. “Lamentablemente, tuvimos algunos desmanes en el vivero, encontramos una de las tranqueras de la entrada rota en una bisagra”, señaló. Según detalló, no hubo señales de choque ni intervención de un vehículo: “No está rota la tranquera sino la bisagra solamente arrancada, así que calculamos que habrá sido sin querer”.

En relación con las pintadas, precisó que se localizaron en el baño de hombres del predio. “Tenían contenido político y eran agraviantes. Había una figura del presidente con una marca, entonces se actuó de oficio por una causa”, indicó. Además, aclaró que el hecho fue descubierto durante el horario de apertura: “Nosotros a la noche cerramos los baños, pero esto pasó durante el día. La persona que va a limpiar se encontró con las pintadas el domingo a la mañana”.

Luego, remarcó que no se trata de una situación habitual, aunque reconoció que existen episodios aislados: “No podemos decir que pasa seguido. Por ahí se rompe algún fogón o una luminaria, pero no es algo constante”. Sin embargo, manifestó preocupación por el tenor del mensaje: “Preocupa el contenido. En Dorrego nos conocemos todos y no creo que haya ese nivel de violencia política”.

En cuanto a la seguridad, explicó que el lugar cuenta con cámaras, aunque no en interior de los sanitarios: “Tenemos cámaras en los juegos, en el playón y en los fogones, pero no en la puerta del baño ni adentro, así que no se ve nada”.

Colantonio también describió la infraestructura del vivero y los planes a futuro: “Hay dos baños de mujeres y dos de hombres con una salita antes. Tenemos planificado hacer otros baños en una construcción antigua que era donde estaba la bomba que llenaba la pileta”.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para preservar los espacios públicos. “Es un lugar hermoso que cada vez está más lindo y lo tenemos que cuidar entre todos. Incluso la gente que hace esto también es dueña del vivero, aunque no parezca”, expresó. Y agregó: “Tenemos a cargo el mantenimiento del vivero y de 30 plazas. Todo lleva tiempo y dinero. Es de todos y que alguien lo rompa da bronca”.

Y concluyó con un pedido claro: “Apelamos a la solidaridad de la gente para que no vuelvan a pasar estas cosas, porque son espacios que disfrutamos todos”. (07-04-26).