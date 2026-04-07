Anticipo de los temas que tratará este miércoles el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante sesionará este miércoles 8, a partir de las 13,30. Será emisión de LA DORREGO.

En primer lugar, será aprobada el acta correspondiente a la sesión anterior, junto con la lectura de la correspondencia recibida. Además, el Departamento Ejecutivo informará la promulgación de una serie de ordenanzas recientemente sancionadas.

En relación con los dictámenes de comisiones, se tratarán expedientes vinculados a la organización interna del cuerpo, así como iniciativas de impacto comunitario. Entre ellas, se destaca un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que propone la creación de un centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos, reflejando una preocupación creciente por la salud pública.

También se analizarán propuestas relacionadas con la infraestructura urbana, como la autorización para la instalación de bicicleteros en el Colegio Manuel Belgrano y la designación de nombres para distintas calles de la ciudad cabecera. Asimismo, se evaluará un planteo vecinal respecto a la circulación en calle El Indio, tema que ha generado debate en la comunidad.

En el ítem de asuntos entrados, el Departamento Ejecutivo será presentada la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

En cuanto a los proyectos impulsados por los distintos bloques, la Unión Cívica Radical ingresará un proyecto de resolución solicitando mejoras en las banquinas de las rutas provinciales 72 y 78, un reclamo vinculado a la seguridad vial; otra resolución para felicitar a la deportista Manuela Reta por su desempeño y, finalmente, un proyecto de ordenanza que busca reglamentar el funcionamiento de establecimientos de cuidados infantiles por horas, apuntando a ordenar y dar marco legal a este tipo de servicios.

El bloque Fuerza Patria, en tanto, presentará siete proyectos, entre ellos una resolución para dirigirse a la Dirección de Personas Jurídicas, otra manifestando apoyo a transportistas autoconvocados y una iniciativa para fortalecer las acciones del programa Familias Solidarias. También se incluye un proyecto solicitando la implementación del programa “Salud Escolar Bonaerense”, otro vinculado a la puesta en marcha del programa “Mayores Bonaerenses Activos” y una minuta de comunicación requiriendo informes sobre un cargo vacante en el Servicio Local. A esto se suma un proyecto de ordenanza que propone la creación de una Comisión Municipal de Derechos Humanos.

Por su parte, el bloque Alianza La Libertad Avanza pondrá a consideración tres iniciativas, como un pedido de precisiones sobre la utilidad de un inmueble ubicado en la intersección de calle San Martín y avenida Fuertes, otra que requiere información sobre el estado de la calesita municipal, y la tercera propone la instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad en los accesos a la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito. (07-04-26).