Un repaso random por nuestro archivo / 21 de julio de 2010: caían las ventas en los comercios de la ciudad

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

La situación comercial en nuestro distrito es difícil y en el último mes se produjo una importante caída en las ventas, estimada en un 50 por ciento, según admitió Héctor Franceschini, titular de la Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego (ACICD).

El dirigente mencionó que la retracción comenzó a evidenciarse después del Día del Padre y se agudizó luego de la finalización del Mundial de Fútbol.

Esta situación –dijo- afectado a todos los rubros en general, aunque algunos servicios, como el de mantenimiento de vehículos y algunas metalúrgicas, son los que más sienten el crítico panorama.

En contrapartida, destacó que si bien en los negocios de ropa y calzado las ventas no crecieron significativamente, al menos se mantuvieron.

Luego, Franceschini consideró que pese a que Coronel Dorrego se encuentra encuadrado en la declaración de estado de emergencia comercial, la medida tiene escasa repercusión impositiva para el sector, donde las cargas siguen siendo elevadas.

La semana pasada, al sugerirle –mediante una nota- al intendente Fabián Zorzano que cubriera el vacante cargo de director de Producción por concurso, la ACICD hizo mención a “la fuerte crisis económica que presenta el distrito afecta profundamente no sólo las relaciones económicas sino, y muy especialmente, al desarrollo social”.

La entidad considera que dicha situación está provocando “desocupación y subocupación en vastos sectores de la comunidad” y “el desarraigo de amplios grupos de nuestra población, en especial de los jóvenes”.

Además, la cámara que nuclea a los comerciantes locales entiende necesaria una convocatoria a las entidades representativas de todos los ámbitos profesionales, productivos y sociales para definir “nuevo perfil productivo, comercial y de servicios para el partido de Coronel Dorrego”, así como las condiciones y características que debería reunir la persona que, desde el área de Producción, asuma la responsabilidad de llevar adelante ese proceso.

“Para contar con el personal más idóneo y efectivo en ese sector neurálgico de la comunidad, es criterio de esta asociación que se debería considerar la designación del responsable de la producción mediante un concurso en el que se estimen la capacidad y experiencia de los posibles candidatos”, se indicó. (08-04-26).