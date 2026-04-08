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Noche de gala en el Español para esperar el nuevo cumpleaños de nuestra ciudad

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En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de Coronel Dorrego, hoy miércoles 8 de abril se realizará una “Noche de Gala” en el Teatro Español, una de las actividades centrales previstas para acompañar la conmemoración.

La ciudad recordará este miércoles 9 de abril los 136 años de su fundación —ocurrida en 1890—, una fecha que cada año reúne a la comunidad en torno a su historia, su identidad y el crecimiento sostenido del distrito.

Como parte de ese cronograma, el área de Cultura y Educación informó que la propuesta comenzará a las 21 y contará con la presentación del Quinteto Lumiere, que ofrecerá un repertorio basado en obras del compositor Astor Piazzolla. La agrupación interpretará distintos arreglos que recorren la riqueza musical del autor. (08-04-26).

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