Reclaman explicaciones por la compra de la moto de agua en Marisol

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una minuta de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si se concretó la compra de una moto de agua destinada a los guardavidas del balneario Marisol. En caso de que la adquisición no se haya realizado, el cuerpo exige conocer los motivos que llevaron a esa decisión.

El planteo surgió desde el bloque de concejales de Fuerza Patria y argumentado inicialmente por Mercedes Gagna, quien recordó que la compra del vehículo náutico figura en el presupuesto 2026 y responde a una necesidad señalada en reiteradas oportunidades. Según expusieron, la moto actualmente en uso presenta un desgaste importante y ha requerido múltiples reparaciones, con resultados poco eficientes y costos elevados.

Durante el tratamiento del tema, se destacó que en ejercicios anteriores esa partida fue recortada o reasignada. Sin embargo, en esta oportunidad el Concejo decidió mantenerla, tras recibir explicaciones de funcionarios del área de Producción y del exdelegado de Marisol, quienes habían señalado la urgencia de renovar el equipo.

Pese a ello, transcurrida la temporada de verano, no hubo confirmación sobre la compra de la nueva moto. Desde el bloque peronista indicaron que, según información reciente, la moto existente fue reparada y utilizada durante el verano sin inconvenientes, lo que habría modificado el escenario inicial.

A su turno, el presidente del bloque radical, Casiano Gutiérrez, señaló que la moto actual funcionó correctamente durante toda la temporada estival y explicó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de venderla antes de avanzar con la compra de una nueva unidad. Argumentó que el municipio no requiere dos vehículos de este tipo y que una operación de ese tipo permitiría optimizar recursos.

También remarcó que el presupuesto representa una proyección de gastos y no una obligación de ejecución inmediata, ya que las prioridades pueden variar según el contexto económico. En ese sentido, consideró razonable postergar la compra frente a otras necesidades más urgentes y al impacto de la inflación en los costos.

Por su parte, otrosde la oposición insistieron en la necesidad de cumplir con lo presupuestado o, en su defecto, explicar de manera clara los cambios de criterio. Señalaron que la partida asignada, cercana a los cincuenta millones de pesos, justifica un seguimiento detallado. (08-04-26).