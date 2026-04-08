La ciudad
(Con video) Cuál es la vinculación de Emanero y Mirtha Legrand con Coronel Dorrego
El cantante y productor musical Emanero contó anoche en el programa Otro día perdido, que se emite por Canal 13, con la conducción de Mario Pergolini, que es pariente lejano de Mirtha Legrand y la vinculación que ambos tienen con Coronel Dorrego.
“Mi bisabuelo era el hermano del papá de Mirtha. Los dos vinieron de España a Coronel Dorrego. Uno se quedó en Coronel Dorrego, tuvo familia, ese es todo mi linaje, y el otro se fue a Rosario”, dijo Emanero.
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08-04.26