La Municipalidad sumó una pala cargadora para la recolección de residuos

Hoy miércoles a la mañana, el secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, junto al director de Servicios, Aldo Mazzarini, recibieron una nueva pala cargadora marca Michigan modelo R45C IV.

La máquina cumplirá funciones en el área de Servicios en la ciudad cabecera para la recolección diaria de residuos voluminosos.

La inversión fue de 40.767.870 pesos y se adquirió con fondos propios a través de Licitación Privada de la cual resultó adjudicataria la empresa local Castell Agrorepuestos S.A.

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron que con la incorporación de esta maquinaria se busca optimizar la limpieza de la ciudad. (08-04-26).