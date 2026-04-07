Residuos en la ribera del Quequén Salado: piden respuestas al Ejecutivo

El Concejo Deliberante solicitó información al Departamento Ejecutivo sobre la presencia de residuos presuntamente contaminantes en la ribera del río Quequén Salado, en el sector correspondiente al balneario Marisol. La iniciativa, impulsada por el bloque de concejales Fuerza Patria, recoge inquietudes planteadas por vecinos y visitantes ante la acumulación de desechos en una zona de alto valor ambiental.

Durante la exposición, la concejala Manuela Alonso remarcó la importancia del río como uno de los sistemas naturales más relevantes del sur bonaerense, tanto por su biodiversidad como por su atractivo paisajístico y turístico. Señaló que el área cercana a la desembocadura presenta ecosistemas costeros frágiles que requieren especial cuidado estatal. En ese marco, advirtió sobre la presencia de residuos de diversa índole en la costa, en un sector paralelo a la calle Corrientes, entre La Rioja y Buenos Aires.

Según describió, en el lugar se observa un espacio donde circulan vehículos y se acumulan restos de poda, junto con residuos de construcción, latas, pañales, bolsas, filtros de aceite y neumáticos. Este conjunto genera preocupación por su potencial impacto negativo sobre el ambiente, la calidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas. La concejala subrayó que la protección de los recursos naturales constituye una obligación constitucional y reclamó información clara sobre las acciones realizadas por el municipio.

La minuta aprobada solicita precisiones sobre varios puntos: si el Ejecutivo tiene conocimiento de la situación, si se realizaron inspecciones o evaluaciones ambientales, qué tipo de residuos se detectaron y si existen responsables identificados. También pide detalles sobre tareas de limpieza o remediación, la posible intervención de organismos provinciales y la existencia de un plan de monitoreo para la zona. Además, requiere conocer qué medidas preventivas se aplicarán para evitar nuevos focos de contaminación.

A su turno, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR) adelantó el acompañamiento de su bloque y expresó confianza en la gestión del nuevo subdelegado de Marisol, quien ya difundió trabajos recientes en la localidad, como la restauración del muelle. A la vez, llamó a la comunidad a colaborar con el cuidado del entorno y a respetar los horarios de recolección de residuos. “Es un trabajo conjunto preservar un lugar tan valioso”, afirmó.

Al retomar la palabra, Alonso recordó la existencia de una ordenanza vigente que regula la limpieza de terrenos y la recolección de residuos voluminosos en el balneario. En ese sentido, planteó la necesidad de clarificar qué áreas municipales intervienen y si el propio camión municipal deposita restos de poda en el sitio cuestionado. (07-04-26).