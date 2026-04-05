Monte imparable: goleó a Villa Rosa y es el único líder
Se disputó este domingo la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Atlético Monte Hermoso 4 (Iván Tello, Nicolás Lozano, Matías Martin, Benjamín Fernández)
Villa Rosa 0
San Martín 6 (Cornou -2-, Troncoso, Máximo Escobar, Germán Barrionuevo, Pedraza)
Divisorio 0
Independiente CP 2 Gianfranco Romero, Montenegro)
Alumni 1 (Pérez)
Porteño 3 (Nicolás Restivo -2-, Mastrangelo)
Esperanza 1 (Néstor Rosales)
Almaceneros 1 (Cuevas)
Ventana 3) (Cuello, Savisky, Sánchez)
Independiente CD 2 (Leandro Jeva, Ivo Van Waarde)
SUPA 1 (Juan Manuel Cortez)
Progreso 9 (Uriel Farias -2-, Matías Casco, Vaquero, Bruno Gaitán, Martorano, Herrera -3-)
Pelota 0
Ferroviario 2 (Agustín Rodríguez, Francisco De Abajo)
Suteryh 0
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 12 puntos; Ferroviario, Independiente CP, Independiente CD, Porteño y Suteryh; 9; Alumni y Ventana, 7; San Martín, Almaceneros, Villa Rosa, 6; Progreso y SUPA, 3; Esperanza, Divisorio y Pelota, 0.
PRÓXIMA FECHA (QUINTA): Divisorio vs. Almaceneros, Ventana vs. Independiente CP, Alumni vs. Atlético MH, Villa Rosa vs. Porteño, Esperanza vs. Progreso, Pelota vs. Independiente CD, SUPA vs. Ferroviario y Suteryh vs. San Martín. (05-04-26).