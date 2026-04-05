Deportes

Monte imparable: goleó a Villa Rosa y es el único líder

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Se disputó este domingo la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Atlético Monte Hermoso 4 (Iván Tello, Nicolás Lozano, Matías Martin, Benjamín Fernández)
Villa Rosa 0

San Martín 6 (Cornou -2-, Troncoso, Máximo Escobar, Germán Barrionuevo, Pedraza)
Divisorio 0

Independiente CP 2 Gianfranco Romero, Montenegro)
Alumni 1 (Pérez)

Porteño 3 (Nicolás Restivo -2-, Mastrangelo)
Esperanza 1 (Néstor Rosales)

Almaceneros 1 (Cuevas)
Ventana 3) (Cuello, Savisky, Sánchez)

Independiente CD 2 (Leandro Jeva, Ivo Van Waarde)
SUPA 1 (Juan Manuel Cortez)

Progreso 9 (Uriel Farias -2-, Matías Casco, Vaquero, Bruno Gaitán, Martorano, Herrera -3-)
Pelota 0

Ferroviario 2 (Agustín Rodríguez, Francisco De Abajo)
Suteryh 0

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 12 puntos; Ferroviario, Independiente CP, Independiente CD, Porteño y Suteryh; 9; Alumni y Ventana, 7; San Martín, Almaceneros, Villa Rosa, 6; Progreso y SUPA, 3; Esperanza, Divisorio y Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (QUINTA): Divisorio vs. Almaceneros, Ventana vs. Independiente CP, Alumni vs. Atlético MH, Villa Rosa vs. Porteño, Esperanza vs. Progreso, Pelota vs. Independiente CD, SUPA vs. Ferroviario y Suteryh vs. San Martín. (05-04-26).

Etiquetas
Mostrar Más

La Dorrego

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior