Autorizan la ampliación de la red de gas en El Perdido

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que autoriza la ampliación de la red de gas licuado de petróleo (GLP) en la localidad de El Perdido. La iniciativa surgió a partir del análisis de las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento, junto a Obras y Servicios Públicos, en respuesta a una solicitud formal ingresada bajo expediente 347-26-DE.

La obra contempla la extensión de 114 metros lineales de red, divididos en dos tramos de 57 metros cada uno. Los trabajos se ejecutarán sobre calle San Martín, entre Córdoba y Mendoza, y sobre calle Moreno, en el mismo tramo comprendido entre ambas arterias. Ambos proyectos cuentan con autorización previa de la firma BAGSA, responsable del servicio, y serán ejecutados a través de su empresa contratista, Giro Ingeniería.

Desde el área de Obras Públicas del municipio emitieron un dictamen favorable, en el que destacaron la importancia de esta intervención para mejorar la infraestructura urbana. El acceso al gas por red representa un servicio más económico, seguro y cómodo en comparación con otras alternativas, lo que impacta de forma directa en la calidad de vida de los vecinos beneficiados.

La ordenanza establece además que la empresa deberá garantizar la correcta reposición de la calzada una vez finalizadas las tareas, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente. A su vez, el Departamento Ejecutivo abrirá un registro de oposición por el plazo de diez días desde la promulgación. En caso de no registrarse objeciones que alcancen al menos el 20 por ciento de los frentistas, la medida quedará ratificada de forma definitiva.

Durante la sesión, se destacó el valor de avanzar con obras de infraestructura que, en este caso, serán afrontadas por los propios vecinos. (05-06-26).