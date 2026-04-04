(Con audio) Buscan saber quién cobra por un cartel ubicado en el predio de la Escuela Primaria Nº 32 Pedro Haugaard

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría un proyecto de resolución presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical mediante el cual se solicita información a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires sobre la instalación de una estructura de cartelería publicitaria en el predio de la Escuela Rural N° 32 Pedro Haugaard.

La iniciativa surgió a partir de la existencia de un cartel de grandes dimensiones —aproximadamente 4 por 8 metros— ubicado en cercanías de la Ruta Provincial N° 78, frente al barrio Los Eucaliptus. Según se expuso durante la sesión, la estructura estaría emplazada dentro del predio del establecimiento educativo, lo que generó interrogantes respecto a su habilitación, titularidad y encuadre legal.

Desde la bancada oficialista señalaron la falta de información pública sobre quién es el responsable del cartel, si se abonan los cánones correspondientes y si existe algún tipo de convenio o contraprestación en beneficio de la institución educativa. Asimismo, plantearon la posible intervención de Vialidad Provincial, dado que por su cercanía podría estar dentro de la denominada “zona de camino”.

El debate estuvo atravesado por diferencias en torno a la competencia del cuerpo deliberativo. Mientras el bloque de Fuerza Patria planteó la necesidad de enviar el expediente a comisión para analizar la titularidad del predio y la injerencia del Concejo, los bloques de UCR y la Libertad Avanza defendieron la pertinencia del pedido de informes como herramienta para garantizar transparencia.

También se puso el foco en la seguridad, considerando el tamaño del cartel y su ubicación en una zona expuesta a fuertes vientos, además del tránsito cotidiano de alumnos y vecinos. En ese sentido, se remarcó la importancia de determinar responsabilidades ante eventuales riesgos.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 7 votos a favor (UCR y LLA) y 5 por el pase a comisión (FP). La resolución busca que el organismo provincial brinde precisiones sobre la situación del cartel y, en caso de corresponder, que los beneficios económicos derivados de su explotación tengan algún impacto positivo en la comunidad educativa.

Escuchá el audio del debate:

05-04-26