La Municipalidad advierte sobre los riesgos del monóxido de carbono y difunde medidas de prevención

La Municipalidad de Coronel Dorrego emitió una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas venenoso que, en altas concentraciones, puede ocasionar la muerte en pocos minutos.

Se trata de una sustancia que no tiene color (incoloro), no tiene olor (inodoro), no tiene sabor (insípido) y no irrita los ojos ni la nariz. Se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón y otros combustibles.

Entre las recomendaciones difundidas, se recuerda que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Además, se advierte que muchos de los accidentes fatales se deben a calefones de funcionamiento incorrecto.

También se aconseja apagar las estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias, y no utilizar nunca hornallas de cocina y/o el horno como forma de calefacción.

Asimismo, se recomienda realizar una revisión anual, a cargo de un gasista matriculado, de estufas, estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y de las salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.

Por último, se subraya la importancia de verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación, ya que un simple espacio por donde circule y se renueve el aire es fundamental y puede salvar una vida. (27-03-26).