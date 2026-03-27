Un repaso random por nuestro archivo / 08-06-2015: merecido homenaje a José Aldea

Así lo informó LA DORREGO el 8 de agosto de 2015:

Con la inauguración de un libro y una muestra con sus principales trabajos fotográficos y periodísticos, se concretó anoche en nuestra ciudad un más que merecido reconocimiento a la dilatada y fructífera trayectoria de Leoncio José Aldea.

En primer lugar, en un colmado hall del palacio municipal, se realizó la presentación de 101 imágenes de la vida en Coronel Dorrego, una interesante obra que “propone un paseo que comienza en la década del 30 para –desde allí- recorrer selectamente la vida lugareña, de manera ilustrada y relatada, sus más salientes hechos”, tal como explicó, en su prólogo, el contador Raúl Reyes, presidente del Concejo Deliberante.

Estaban todos los que tenían que estar: las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Fabián Zorzano; sus familiares, amigos, ex compañeros de escuela y colegas. Es que nadie quiso faltar a la cita para ofrendarle el justo tributo a este hombre de aspecto duro y corazón grande.

“Más allá de la conocida y reconocida actividad diaria de José Aldea, no puedo dejar de escribir estas líneas, no sobre el periodista, sino sobre la persona. Cámara en mano, con las yemas de los dedos teñidas de tinta, él ha atravesado puertas que nunca más se le cerraron”, destacó Reyes.

“Con la excusa del trabajo, con la justificación de tener que estar, siempre ha estado, solidariamente, entre nosotros, sus convecinos, porque la solidaridad lo acompaña desde el inicio del camino que le marcó su padre para estar presente, acompañar y preocuparse por el otro”, agregó.

En tanto, Zorzano ponderó las cualidades profesionales y humanas de Aldea, a quien definió como un “buen vecino, ejemplar, amable y trabajador”.

“Además, es alguien que quiere mucho a su pueblo”, agregó el jefe comunal, quien subrayó que los sábados y domingos a la mañana José, como “buen canillita”, le lleva religiosamente un ejemplar de La Nueva. para que la máxima autoridad política del distrito comience la jornada informado.

El homenaje, que se organizó en esta fecha por el Día del Periodista, finalizó en la Casa de la Cultura, con la habilitación formal de la muestra fotográfica. (27-03-26).