“Nuestra meta tiene que ser el arco rival, pero todos tenemos que defender”

Alejandro Rasmussen repasó por LA DORREGO su decisión de retirarse del fútbol y su rápido paso a la dirección técnica de Independiente, donde comparte dueto con Gustavo Brusa.

Contó “quizás ya el año anterior (2024) no tenía la misma energía para volver a empezar”, aunque igualmente decidió continuar un tiempo más por un compromiso personal: “Mo podía no acompañarlo (a Maximiliano Goodfrid, entrenador del año pasado), y una vez que te metés en el ruedo, te preparás para jugar”. Sin embargo, al final fue claro consigo mismo: “Cuando culminó el partido con Suteryh dije ‘bueno, hasta acá’, porque ya no le podía dar más dentro de la cancha”.

Sobre su llegada al cargo de DT, explicó que imaginaba seguir ligado al club: “Sabía que en algún lado iba a estar. Me tira más lo deportivo”, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Cuando llegó el llamado, no dudó: “La energía que tengo hoy es mucha y dejarla pasar sería una picardía”. Y agregó que, de no haber sido elegido, igual iba a colaborar.

En cuanto al debut con victoria en el clásico frente a Ferroviario, destacó el valor anímico pero mantuvo cautela: “No es lo ideal arrancar en un clásico. Deja heridas si te toca perder”, aunque reconoció que ganar “es un envíon anímico importante”. Analizó que el equipo fue irregular: “Por momentos jugamos bien, por momentos no hicimos lo que tuvimos que hacer”, y allí sufrieron. Para él, una de las claves fue “la rotación. Metimos cinco cambios y los cinco entraron de buena manera”.

Rasmussen dejó en claro la idea de juego: “Nuestra meta tiene que ser el arco rival”, con un equipo “agresivo en el buen sentido”, aunque sin perder equilibrio: “Todos tenemos que estar preparados para atacar y para defender”. También remarcó la importancia de la inteligencia táctica: “Hay días en que vamos a poder atacar y otros que vamos a tener que defender cerca de nuestro arco”.

Respecto al plantel, confía en lo que tiene: “Creo que tenemos un buen plantel” y apuesta a promover juveniles “de a poco, sin quemar etapas”. Sobre la incorporación el centrodelantero Leandro Jeva, explicó que buscaban “una referencia de área, un tipo que aguante de espaldas, junte marca y vaya bien arriba”, además de sumar un jugador de mucha trayectoria en ataque, el sector de la cancha donde, según “Ale”, menos experiencia tenía el equipo.

Finalmente, valoró el rol de dirigir a excompañeros: “Por momentos es raro”, pero destacó la adaptación del grupo: “Es más mérito de ellos. Son abiertos y leen bien los momentos”. Con un torneo largo por delante, sostuvo que “el más regular va a terminar más arriba”.

Escuchá la nota:

27-03-26