Aniversario de Coronel Dorrego: anuncian Noche de Gala en el Teatro Español

El municipio de Coronel Dorrego anunció que el próximo miércoles 8 de abril se realizará una “Noche de Gala” en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, fundada el 9 de abril de 1890.

La actividad comenzará a las 21 en el Teatro Español y es organizada por el área de Cultura y Educación.

Durante la jornada se presentará el Quinteto Lumiere, que ofrecerá un repertorio basado en obras y arreglos del compositor Astor Piazzolla. (27-03-26).