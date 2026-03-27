Tres muertos tras un choque frontal cerca de Guaminí

Tres personas murieron este viernes por la mañana tras un choque entre una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Suran en la Ruta Nacional 33, a la altura del paraje Bajada de Álamos, en el partido de Guaminí.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 8 y es investigado bajo la carátula de triple homicidio culposo, con intervención de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Como consecuencia del impacto, tres ocupantes del Volkswagen Suran fallecieron en el lugar y aún no fueron identificados. El conductor de la Ford Ranger, identificado como Armando Centurión y domiciliado en Pigüé, fue trasladado al Hospital de Guaminí para su atención.

Tras el siniestro, el tránsito por el sector permanecía cortado, mientras se desarrollaban las pericias correspondientes. En el lugar trabajaban efectivos de la Policía Científica, personal de Vial Guaminí, Bomberos Voluntarios y la Ayudantía Fiscal.

Las actuaciones de las autoridades se llevan a cabo para determinar cómo fue la mecánica del lamentable incidente vial y establecer las responsabilidades. (Fuente y foto La Brújula 24). (27-03-26).