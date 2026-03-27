Un taxi volcó en la autovía de la Ruta 3

Un fuerte siniestro vial se registró en la autovía de la Ruta Nacional Nº 3, cuando un auto volcó tras ser impactado por otro vehículo que intentaba incorporarse a la traza. A pesar de la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas.

El episodio ocurrió cuando un taxi conducido por una persona radicada en Punta Alta circulaba en dirección desde Bahía Blanca hacia Punta Alta y, en un cruce, fue alcanzado en su parte trasera por un Honda Civic que intentaba ingresar a la autovía para girar en sentido contrario.

Producto del impacto, el Fiat Kronos perdió el control, dio varios tumbos y terminó en la banquina a una distancia estimada de entre 30 y 40 metros desde el punto de colisión.

En ese auto viajaba un hombre (fue asistido en el lugar sin necesidad de ser trasladado), mientras que en el Civic se trasladaban dos personas.

En el lugar trabajaron una ambulancia, Policía, personal de Defensa Civil y bomberos, quienes asistieron en la escena y realizaron tareas preventivas para garantizar la seguridad en la zona.

Las causas del siniestro son materia de investigación. (Fuente y foto El Rosalenio). (27-03-26).