Reconocieron a las mujeres destacadas del distrito

Se realizó este jueves en el Centro Cultural Municipal el encuentro “Mujeres que inspiran”.

La actividad, organizada por el Área de Género y Diversidad de la Dirección de Desarrollo Humano, se enmarcó en las conmemoraciones por el Día Internacional de las Mujeres y reunió a representantes de todo el distrito.

El eje central del encuentro estuvo puesto en destacar a mujeres de todas las localidades del distrito —Oriente, El Perdido, Marisol, Aparicio, San Román, Irene y la ciudad cabecera—, quienes fueron elegidas por sus propias instituciones.

Durante la ceremonia se resaltó que este tipo de iniciativas no solo buscan reconocer, sino también inspirar.

“Las mujeres distinguidas representan historias de esfuerzo cotidiano, muchas veces silencioso, que contribuyen de manera significativa al desarrollo social, cultural y comunitario”, destacó el Ejecutivo.

El intendente Juan Chalde dijo: “El mismo nombre de esta actividad resume su finalidad, inspirarnos en el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo de mujeres, que como tantas, han marcado el camino en sus actividades y nos impulsan a seguir adelante”. (27-03-26).