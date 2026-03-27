La ciudad

Reconocieron a las mujeres destacadas del distrito

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Se realizó este jueves en el Centro Cultural Municipal el encuentro “Mujeres que inspiran”.

La actividad, organizada por el Área de Género y Diversidad de la Dirección de Desarrollo Humano, se enmarcó en las conmemoraciones por el Día Internacional de las Mujeres y reunió a representantes de todo el distrito.

El eje central del encuentro estuvo puesto en destacar a mujeres de todas las localidades del distrito —Oriente, El Perdido, Marisol, Aparicio, San Román, Irene y la ciudad cabecera—, quienes fueron elegidas por sus propias instituciones.

Durante la ceremonia se resaltó que este tipo de iniciativas no solo buscan reconocer, sino también inspirar.

“Las mujeres distinguidas representan historias de esfuerzo cotidiano, muchas veces silencioso, que contribuyen de manera significativa al desarrollo social, cultural y comunitario”, destacó el Ejecutivo.

El intendente Juan Chalde dijo: “El mismo nombre de esta actividad resume su finalidad, inspirarnos en el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo de mujeres, que como tantas, han marcado el camino en sus actividades y nos impulsan a seguir adelante”. (27-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Aniversario de Coronel Dorrego: anuncian Noche de Gala en el Teatro Español

La Municipalidad advierte sobre los riesgos del monóxido de carbono y difunde medidas de prevención

Un repaso random por nuestro archivo / 08-06-2015: merecido homenaje a José Aldea

Piden ordenar el estacionamiento de motos en el centro de la ciudad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior