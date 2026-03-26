“Es una deuda histórica”: el concejal Amuchastegui reclamó un refugio para víctimas de violencia de género

El concejal de Fuerza Patria, Luis Amuchastegui, puso el foco en la necesidad de un Estado presente y en la deuda histórica que mantiene Coronel Dorrego en materia de políticas públicas para víctimas de violencia de género.

Durante la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, se trató y aprobó por unanimidad una iniciativa que expresa el beneplácito por un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, autoría de la diputada radical dorreguense Alejandra Lordén. La propuesta busca garantizar la cobertura gratuita e integral de cirugías plásticas reparadoras para personas que hayan sufrido secuelas físicas producto de violencia de género.

En ese marco, Amuchastegui remarcó que “sin un gobierno presente es imposible que los más vulnerables sean atendidos”, y subrayó que aún existen falencias estructurales en el distrito. Entre ellas, destacó la falta de un refugio para mujeres y familias en situación de violencia, al que definió como “una deuda desde hace mucho tiempo”. En ese sentido, sostuvo que resulta fundamental no dejar de visibilizar estas carencias y continuar impulsando políticas que brinden contención real a quienes atraviesan estas situaciones.

El concejal también valoró la importancia de acompañar iniciativas que apunten a reparar no solo las consecuencias físicas de la violencia, sino también su impacto emocional y social, especialmente en contextos donde muchas víctimas no cuentan con recursos propios para acceder a tratamientos médicos especializados.

Por su parte, la concejala de la UCR, Romina Rozas, autora del proyecto de resolución, destacó la relevancia de avanzar en políticas públicas que aborden integralmente la problemática. Señaló que las cirugías reparadoras representan una herramienta clave en el proceso de recuperación de las víctimas, contribuyendo a mejorar su autoestima y facilitar su reinserción social.

Rozas también reconoció que, si bien el sistema de salud provincial enfrenta dificultades —como la falta de profesionales y problemas salariales—, es necesario impulsar este tipo de iniciativas por su alto impacto en la calidad de vida de quienes han atravesado situaciones de violencia.

Asimismo, respondió a los planteos sobre la falta de un refugio en el distrito. Coincidió en que se trata de una necesidad pendiente, aunque aclaró que el municipio nunca ha dejado de asistir a víctimas de violencia, garantizando acompañamiento y evitando situaciones de desprotección extrema. (26-023-26).