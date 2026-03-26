Piden ordenar el estacionamiento de motos en el centro de la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que propone avanzar en la demarcación de un sector exclusivo para el estacionamiento de motocicletas en pleno centro de nuestra ciudad.

La iniciativa, presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical, plantea la posibilidad de destinar un espacio sobre la avenida Fuertes, frente al Palacio Municipal y en las inmediaciones de la Plaza Manuel Dorrego, uno de los puntos con mayor circulación vehicular y peatonal debido a la concentración de dependencias públicas.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la señalización y delimitación de un área específica para motos, ocupando el equivalente a uno o dos espacios de estacionamiento vehicular. Según se explicó, en ese mismo lugar podrían ubicarse varias motocicletas, lo que permitiría optimizar el uso del espacio público y mejorar la rotación.

Durante el tratamiento, el presidente del bloque oficialista, Casiano Gutiérrez, destacó que la propuesta busca “empezar a ordenar y dar respuesta a una realidad cada vez más visible”, en referencia al crecimiento del uso de motocicletas como medio de transporte. Además, subrayó que la medida podría contribuir a liberar veredas y mejorar la seguridad vial.

También remarcó que el sector elegido funcionaría como una prueba piloto, al tratarse de un área estratégica cercana a múltiples oficinas como el municipio, el Registro Civil y otras dependencias provinciales.

Desde el bloque de La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos adelantó el acompañamiento al proyecto y coincidió en la necesidad de ordenar el estacionamiento de motos. “Muchas veces no hay lugares definidos y eso genera desorden o dificultades al momento de estacionar”, señaló.

En la misma línea, el concejal de Fuerza Patria Brusa valoró la iniciativa aunque recordó que ya existe una ordenanza vigente sobre estacionamiento para motocicletas, por lo que consideró importante que el Departamento Ejecutivo avance también en su cumplimiento. (26-03-26).