Suteryh campeón de la Copa Aiello

Suteryh de Monte Hermoso se consagró campeón de la Copa Aiello al vencer en la final a El Nacional de Tres Arroyos 3-1.

Elías Folasco, Emanuel Benitez (delantero anunciado ayer como nuevo refuerzo) y Yonathan Escobar marcaron las conquistas para los dirigidos por Ezquiel Grouleff. Javier Elizondo puso en ventaja a los locales.

Fueron expulsados Roni Daguerre y Diego Argonz en El Nacional, y Juan Pianetti en el Sute.

Suteryh visitará a Progreso el próximo domingo, en partido correspondiente a la 2da Fecha de la Liga Dorreguense. (Fuente y foto Bola 8). (26-03-26).