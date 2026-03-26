Un repaso random por nuestro archivo / 03-02-07: Crego hacía cambios en su gabinete

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 3 de marzo de 2007:

Daniel Retegui asumió funciones como nuevo director de Inspección General y Seguridad de la comuna en reemplazo de Daniel Matti, quien había presentado su renuncia al cargo en diciembre pasado.

Además de designar al flamante funcionario, el intendente municipal de Coronel Dorrego, doctor Osvaldo Crego, también dispuso la creación de una subdirección de la citada área gubernamental, que será encabezada por el productor apícola Gustavo Di Rado.

Vale consignar que Retegui reside en Oriente y ha tenido una activa participación institucional en dicha localidad.

Incluso, integró la Asociación Amigos de la Seguridad, una entidad que fue creada para colaborar con la policía del lugar.

Por su parte, Di Rado participó de la comisión del Foro Municipal de Seguridad dorreguense y siempre se mostró preocupado por las cuestiones relacionadas con la lucha contra el delito.

Si bien Matti prefirió no dar a conocer públicamente las razones de su renuncia, algunos de sus allegados comentaron que el jefe comunal le habría solicitado que fuera más flexible con el control de la nocturnidad y, específicamente, del único boliche bailable que funciona en la localidad cabecera.

Ni bien asumió el cargo, el ex director de Inspección y Seguridad puso especial énfasis en hacer cumplir estrictamente la ley que prohíbe la permanencia simultánea de menores y mayores en ámbitos donde se venden bebidas alcohólicas.

Esta rígida postura había generado manifestaciones de rechazo por parte de ciertos adolescentes y el enojo de algunos de los responsables del local bailable.

“La idea es que los dos nuevos funcionarios se complementen en el trabajo, pero posiblemente se dividan algunos de los temas inherentes al área, que es muy compleja y abarcativa, ya que se ocupa de las licencias de conducir, de la habilitación de un comercio o industria y de la colaboración preventiva en materia de nocturnidad, entre otras cuestiones”, indicó Blanca Norma Biscarra, secretaria comunal de Gobierno y Hacienda.

Acerca de los rumores

Al ser consultada Blanca Biscarra sobre si la renuncia de Matti obedecía a un supuesto pedido de sus superiores para que fuera más permisivo en el control del boliche, respondió que no se maneja por trascendidos.

“Las políticas activas y líneas generales de trabajo se deciden desde el Departamento Ejecutivo, que debe hacer cumplir con las ordenanzas que sanciona el Concejo Deliberante”, explicó la funcionaria.

“En lo que respecta a la nocturnidad, existen leyes y la principal autoridad de aplicación es la policía, más allá de que el municipio pueda colaborar con la fuerza de seguridad, además de la existencia del Juzgado de Faltas, que interviene en cualquier tipo de contravención y se encuentra en el ámbito municipal”, agregó.

“Las políticas de trabajo no dependen de los nombres o personas que ocupen los cargos, independientemente de que cada funcionario le puede dar un sello propio; si se ha visto un poco más de rigidez de parte del doctor Matti, respondía a acciones que obedecían a la problemática existente a nivel comunitario”, subrayó Blanca Biscarra. (26-03-26).