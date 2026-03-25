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Fuerte choque entre tren y camión en Ingeniero White

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Un tren de carga embistió lateralmente a un camión con acoplado en el cruce de la Ruta Nacional 3 y la avenida Juan B. Justo, a la altura de las vías del Saladero, Ingeniero White, durante la madrugada de este miércoles. El hecho no dejó personas lesionadas y solo se registraron daños materiales.

El episodio se produjo minutos antes de las 3, cuando por causas que se investigan una formación de Ferro Sur Roca, conducida por Miguel Guillermo (39), impactó contra un camión Ford 1932 con acoplado cargado con trigo, perteneciente a la empresa Burgen.

El vehículo de carga era conducido en sentido norte-sur por Facundo Miguel Fonte (24), oriundo de General Pico, La Pampa. Tras el impacto, el acoplado quedó sobre la banquina y parte del cereal se desparramó sobre la calzada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos de Ingeniero White y otros servicios de emergencia, quienes coordinaron tareas para asegurar la zona y avanzar con la limpieza del cereal sobre la ruta.

Según se informó, se realizaron controles de alcoholemia que arrojaron resultado negativo. La circulación en el sector se mantuvo con normalidad mientras se desarrollaban las tareas operativas.(Fuente y foto La Brújula 24). (25-03-26).

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