Punta Alta: Detienen a un hombre por abusar de las hijas de su pareja

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N.º 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, el Juzgado de Garantías N.º 1 de Bahía Blanca ordenó la detención de un hombre acusado de abusar de dos de las hijas de su pareja, en la localidad de Punta Alta.

La causa se inició en 2020 con la denuncia de la madre de las chicas, quien tomó conocimiento de lo sucedido porque una de ellas le comentó lo que su padrastro le había hecho durante varios años.

Según la investigación, entre octubre de 2011 y noviembre de 2019 el hombre aprovechó distintas circunstancias para abusar de una de las niñas, cuando ella tenía entre 8 y 16 años de edad.

También, se lo acusa de haber sometido sexualmente a su hermana entre los años 2011 y 2020, cuando tenía entre 13 y 23 años, situaciones que se repitieron en los domicilios donde convivían, en su auto particular y en un hotel alojamiento.

Por último, el hombre está acusado de haberle exhibido videos con contenido pornográfico a una de las víctimas- cuanto tenía entre 14 y 15 años- para que tuviera conocimientos prematuros de sexualidad y acelerar así su normal desarrollo psicosexual, teniendo en cuenta su corta edad al momento de los hechos.

La fiscal le hizo conocer los hechos por los que se lo acusa, el hombre decidió no prestar declaración y quedó imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos reiterados, abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado y corrupción de menores, todos en concurso real de delitos y agravados, por haber sido cometidos mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad. (25-03-26).