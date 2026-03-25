Policiales

Identifican a un hombre con medida restrictiva vigente

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En el marco de tareas preventivas, el Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego llevó adelante en las últimas horas una serie de operativos de interceptación selectiva en distintos puntos del distrito.

Durante el procedimiento, el personal policial realizó controles e identificación de personas, vehículos particulares y transportes que circulaban dentro del partido, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona rural.

Como resultado de estas acciones, se identificó a un hombre mayor de edad, oriundo de la localidad de Adolfo Gonzales Chaves, sobre quien pesaba una medida restrictiva vigente. Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones correspondientes para regularizar su situación judicial. (25-03-26).

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