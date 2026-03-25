El bloque UCR propuso designar más calles con nombres de mujeres en nuestra ciudad

El Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical que propone la designación de nombres para diversas calles de la ciudad cabecera, muchas de las cuales aún carecen de denominación formal.

La iniciativa surge a partir de la necesidad concreta de ordenar urbanísticamente distintos barrios —como Buenos Aires Hogar, Plan Bonaerense II, FOMUVI y el sector del Automóvil Club— donde las viviendas ya se encuentran adjudicadas y habitadas, pero sin una correcta identificación de calles y numeración. Esta situación, según se expuso, dificulta tanto la planificación urbana como la recepción de correspondencia y la ubicación precisa de los domicilios.

El proyecto también recoge inquietudes de vecinos que, mediante notas presentadas al cuerpo deliberativo, solicitaron avanzar con la nomenclatura de las arterias. A su vez, se enmarca en una política del Departamento Ejecutivo orientada a acompañar el crecimiento habitacional con obras de infraestructura y apertura de calles.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su enfoque en la perspectiva de género. En línea con una resolución previa impulsada por el Concejo Deliberante Estudiantil (N° 126/25), el proyecto propone que muchas de las nuevas calles lleven nombres de mujeres relevantes para la historia social, cultural y comunitaria de Coronel Dorrego. Actualmente, la ciudad cuenta con solo con dos calles con nombres femeninos: Clementina Villamayor y Karen Krog.

Durante la sesión, la concejala Romina Rozas subrayó que la iniciativa busca “dar visibilidad y reconocimiento a mujeres que han tenido un rol significativo en la comunidad”, y destacar además la oportunidad de tratar el proyecto en el marco del Mes de la Mujer.

La propuesta contempla la designación de nombres tanto para extensiones de calles existentes —como 9 de Julio, Urdapilleta y 25 de Mayo— como para nuevas arterias internas de distintos barrios. Entre los nombres propuestos figuran Lía Raquel Labrisca de Merino, Santina Antonini de Marchán, Amalia Villanueva, Marta Castro, Marta Sosa, Adriana Schiavone, Alicia Mollard de Crego, Sara Mena de Sarrasín e Iris Galisteo.

Desde los otros distintos bloques hubo coincidencia en la importancia del proyecto. El concejal Luis Amuchastegui (Fuerza Patria) destacó que se trata de una iniciativa que “viene a saldar una deuda histórica con muchas mujeres que han sido invisibilizadas”, mientras que la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) remarcó que la denominación de calles forma parte de la identidad de cada barrio.

No obstante, todos los espacios acordaron el pase del proyecto a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento y de Obras y Servicios Públicos para analizar aspectos técnicos y, al mismo tiempo, enriquecer la propuesta con posibles nuevos aportes, incluso provenientes de la comunidad. (25-03-26).