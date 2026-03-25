Aparicio: declararon de interés municipal la competencia “Al tranco por las escuelas rurales”

El Concejo Deliberante declaró de interés municipal el evento pedestre “Al tranco por las escuelas rurales”, organizado por el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 35 de Aparicio, una propuesta que ya cuenta con seis años de trayectoria en la promoción de la educación y la vida rural.

La competencia se llevará a cabo el domingo 19 de abril, en la localidad de Aparicio, población del distrito de alrededor de 80 habitantes que, sin embargo, logra convocar a más de mil personas en cada edición.

Según la organización, el objetivo principal es promover las comunidades rurales y generar un espacio de encuentro familiar, resaltando el valor de la educación en estos ámbitos.

Con el correr de los años, la prueba sumó el acompañamiento de empresas privadas, comercios locales y el propio municipio, que colabora con aportes y servicios. Además, distintas figuras reconocidas apoyaron la iniciativa en su difusión, lo que ha contribuido a su crecimiento sostenido.

La organización también destacó el esfuerzo logístico que implica la realización de la carrera, que requiere insumos como camisetas, medallas, frutas, sistema de cronometraje, baños químicos, sonido y trofeos. Estos costos son afrontados en gran parte gracias a patrocinadores, lo que permite mantener un valor de inscripción accesible y fomentar la participación de familias.

Previo al evento, se desarrolla una campaña de difusión con el objetivo de ampliar la convocatoria y seguir posicionando a “Al tranco por las escuelas rurales”.

Finalmente, desde el CEPT agradecieron el acompañamiento recibido y remarcaron su compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de la ruralidad y la educación. (25-03-26).