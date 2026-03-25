Un repaso random por nuestro archivo / 24-01-06: avanzaba la construcción del Barrio Mercantil 2

Así lo informó LA DORREGO el 24 de enero de 2006:

Con ritmo sostenido continúa en nuestra ciudad la construcción de las 38 viviendas que aún restan entregar del plan de 58 unidades habitacionales, impulsado por la Sociedad Empleados de Comercio de esta ciudad, cuyas primeras 20 casas fueron inauguradas, oficialmente, a fines de septiembre de 2005.

“Durante años anteriores, para noviembre o diciembre siempre se estancaba el envío del dinero desde La Plata (Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires), pero en esta oportunidad llegaron los fondos y el barrio siguió avanzando de acuerdo con el proyecto”, explicó Mario Pierrastegui, secretario general de la entidad mercantil.

“Si bien no pudimos terminar las 20 casas que teníamos pensado entregar en diciembre, se avanzó mucho con el trabajo en la tercera manzana, mientras que, en la segunda, ya fueron colocados los pisos”, agregó.

Pierrastegui destacó que la intención de la institución gremial es entregar las 38 casas que faltan (ya están adjudicadas) en junio próximo, de acuerdo con el programa que la Sociedad Empleados de Comercio presentó, oportunamente, ante el Instituto de la Vivienda.

Consultado sobre las razones por las cuales este plan habitacional sigue en marcha, cuando hay otros que están demorados, el dirigente mercantil respondió que puede obedecer a las distintas gestiones que se han efectuado en la propia capital provincial.

“Tal vez uno de los secretos sea que, cuando vamos a La Plata, les planteamos a las autoridades competentes la situación real, ya que cada vez que el barrio fue auditado los propios representantes (del gobierno bonaerense) pudieron comprobar, personalmente, que nosotros les habíamos contado la verdad”, dijo.

“Es decir, cuando les adelantamos que íbamos a hacer hasta los techos, cuando vinieron se encontraron con que estaban instalados, incluso, con algunas otras tareas complementarias”, graficó.

Consideró que otra clave es que la obra se está realizando por administración propia y sin empresas intermediarias.

“Esto implica que cada centavo que nos envían desde La Plata va a parar directamente al barrio para su continuidad”, concluyó.

Características

Las casas están construidas con materiales de primera calidad: techos de teja, aberturas de aluminio, frente de placares con puertas corredizas, bajo mesada y pisos cerámicos, entre otros elementos. Las viviendas constan de un comedor, dos dormitorios, baño, pasillo y lavadero externo.

Un objetivo primordial

Sin dudas, la construcción del Barrio Mercantil II, que se encuentra ubicado entre las calles 13 de Diciembre, 9 de Abril, El Indio y Salvador Randazzo, se constituyó en uno de los principales objetivos de la centenaria entidad mercantil dorreguense.

Cabe recordar que las tratativas para la concreción del barrio se iniciaron en 1986, pero sufrieron un marcado atraso a raíz de los avatares políticos y económicos que sufrió el país en los últimos años.

En 2000, se firmó el convenio entre la SECD y el Instituto de la Vivienda para acelerar la tramitación e iniciar la construcción.

Tras la devaluación, se incrementaron los precios de los materiales de la construcción, que pasaron a costar el triple del valor original pactado con el organismo.

Estos problemas obligaron a modificar el plazo de edificación, que originalmente era de 18 meses.

“En nombre de la comunidad de Dorrego, quiero reconocer a Empleados de Comercio por el esfuerzo que hizo para inaugurar estas primeras 20 casas, como también a los adjudicatarios, que son parte importante dentro de este esquema”, señaló el intendente Osvaldo Crego, en septiembre pasado, durante la inauguración oficial del primer tramo del barrio.

A su turno, Pierrastegui expresó su agradecimiento a los adjudicatarios por la paciencia demostrada durante el prolongado proceso que terminó, felizmente, con la inauguración de la primera etapa del plan.

“Esta obra llevó bastante tiempo, ya que tuvimos que soportar el corralito, el corralón, la inflación y otros avatares, pero no bajamos los brazos y seguimos golpeando las puertas del Instituto de la Vivienda para que llegaran los fondos necesarios”, dijo el dirigente mercantil. (25-02-26).