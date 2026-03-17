Bebeteca “Rayitos”: un espacio de acompañamiento desde el inicio de la vida

“Cada viernes, en la casa materno-infantil “Rayitos”, se construyen historias de acompañamiento, escucha y cuidado que comienzan incluso antes del nacimiento. La Bebeteca se consolida como un ámbito cercano donde familias, personas gestantes y cuidadores encuentran herramientas, orientación y contención en una etapa clave de la vida”.

Así lo informó este mediodía el gobierno municipal.

Impulsada por la Dirección de Desarrollo Humano, a través de la Jefatura de Niñez y Familia, esta propuesta se desarrolla todos los viernes de 16 a 17, con el objetivo de fortalecer los vínculos y garantizar el acceso a derechos desde el inicio.

A través de la Bebeteca se llevan adelante distintas acciones pensadas para un acompañamiento integral:

**Entrevistas iniciales con relevamiento de la situación familiar.

Visitas domiciliarias, según las necesidades detectadas.

*Acompañamiento telefónico y seguimiento continuo.

*Derivaciones articuladas con las áreas de salud, trabajo social, psicología y puericultura.

El Ejecutivo destacó que “el enfoque está puesto en el cuidado perinatal, la promoción de la salud y el fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias. Este trabajo cercano permite reducir situaciones de vulnerabilidad, mejorar el acceso a información confiable y acompañar el desarrollo saludable desde las primeras etapas de la vida”. (17-03-26).