Villa Rosa proyecta construir una pileta en su predio

En la reciente entrevista con LA DORREGO, el presidente del Club Villa Rosa, Darío De Marco, adelantó que la institución trabaja en una serie de proyectos de crecimiento para mejorar los servicios del predio y ampliar las actividades sociales y deportivas. Entre las iniciativas más ambiciosas aparece la construcción de una pileta en la parte trasera del predio, una obra pensada para sumar un nuevo espacio recreativo para socios y la comunidad.

El dirigente explicó que la idea es aprovechar el sector ubicado detrás de las instalaciones actuales, donde, anteriormente, funcionaba el campo de jineteadas. Allí, se proyecta desarrollar un espacio recreativo más amplio que, en una etapa futura, podría incluir la pileta y otras mejoras para el club.

“Tenemos varios proyectos. Uno es hacer algo con césped sintético porque contamos con el espacio, y otro más ambicioso es armar un predio con pileta”, señaló el presidente. De todos modos, admitió que la iniciativa dependerá de los recursos que el club pueda reunir en el tiempo.

Además de ese plan a largo plazo, la comisión directiva trabaja en obras de mejora en el salón principal del club. Actualmente el espacio puede albergar eventos de entre 180 y 200 personas, pero con la ampliación prevista se busca aumentar la capacidad en unas 60 o 70 personas más.

El proyecto también contempla cambiar el piso del salón y realizar arreglos en los baños, con el objetivo de mejorar las condiciones para eventos sociales y actividades comunitarias. A su vez, el club cuenta con un segundo salón más pequeño que también se alquila para distintas celebraciones.

En paralelo, la institución evalúa la posibilidad de renovar el colectivo del club, un recurso importante para trasladar a familias y chicos que participan de las actividades deportivas y sociales.

En otro tramo de la entrevista, De Marco remarcó que la institución mantiene una intensa actividad social. Durante el inicio del año se organizaron eventos como un bingo y se desarrollan actividades del baby fútbol, además del funcionamiento del merendero, donde por las tardes se trabaja con chicos del barrio.

“Hay un montón de cosas y mucha gente colaborando”, concluyó el presidente, resaltando el espíritu comunitario que impulsa los proyectos del Club Villa Rosa. (17-03-26).