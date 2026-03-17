Solicitan la suspensión de forestaciones en dunas del frente costero del distrito

La licenciada en Ciencias Biológicas Cintia Celsi, investigadora adscripta de la Fundación Azara, solicitó la intervención del Concejo Deliberante ante el desarrollo de actividad forestal en el ecosistema de dunas del frente costero del distrito.

La presentación se refiere específicamente a la parcela fiscal N.º 800, circunscripción XIII, ubicada en el frente marítimo del partido, un sector que la especialista describe como un ambiente de alta fragilidad ecológica y de características únicas en la región.

En la nota, Celsi solicita que, por intermedio del Concejo Deliberante, se disponga el cese inmediato de la actividad forestal que se estaría desarrollando sobre las tierras fiscales del frente costero. Asimismo, plantea la necesidad de adoptar medidas destinadas a reparar el daño ambiental ocasionado y restaurar el ambiente a su estado original.

Según expresa, la forestación en este tipo de ecosistemas puede generar impactos significativos sobre la dinámica natural de las dunas y su biodiversidad. En ese sentido, advierte que las intervenciones observadas resultarían incompatibles con los objetivos de conservación vinculados a la creación de la Reserva Natural Municipal Dunas de la Pampa Austral.

La presentación fue acompañada por un informe técnico en el que se desarrolla la problemática detectada y se aporta información de base destinada a contribuir a la comprensión del impacto que las forestaciones pueden provocar en los sistemas costeros. Entre otros aspectos, el documento analiza posibles alteraciones en la dinámica natural del ambiente y sus consecuencias sobre la biodiversidad.

En su nota, la investigadora también solicita al municipio información específica sobre diversos puntos vinculados a la situación. En primer lugar, consulta si el Municipio de Coronel Dorrego autorizó, habilitó o facilitó de alguna manera la realización de actividades forestales sobre las dunas del frente costero durante los últimos seis años.

Asimismo, requiere saber si existe un estudio de impacto ambiental previo relacionado con las acciones de deforestación que —según indica— se evidencian en el material presentado en el informe adjunto.

Otro de los puntos planteados refiere a si las áreas municipales competentes tomaron intervención ante el presunto daño ambiental detectado. En ese sentido, solicita conocer en qué ocasiones se habría intervenido y qué acciones concretas se realizaron o se encuentran actualmente en curso.

Finalmente, la nota consulta cuál es el plan de acción previsto por el municipio ante la alteración del ecosistema natural dentro del área correspondiente a la Reserva Natural Municipal Dunas de la Pampa Austral, en caso de confirmarse impactos derivados de la forestación.

La nota concluye solicitando que se envíe acuse de recibo del documento y manifestando la disposición de la autora para ampliar la información o responder consultas que puedan surgir en relación con el tema. (17-03-26).