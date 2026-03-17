Diputados vuelven a pedir un plan educativo para prevenir la ciberludopatía juvenil

La diputada bonaerense de la Coalición Cívica Romina Braga presentó un proyecto de reproducción para crear un Programa Provincial de Prevención y Detección de la Ciberludopatía en el ámbito educativo, una iniciativa que supo ser impulsada por la ex titular del bloque, Maricel Etchecoin. La propuesta busca establecer herramientas de prevención y detección temprana del juego online en estudiantes de los niveles obligatorios de educación en la provincia de Buenos Aires.

Cabe precisar que, la propuesta que presentó la extitular de la Coalición Cívica perdió estado parlamentario y, ahora, Romina Braga reflotó el proyecto para que el sistema educativo pueda actuar como un espacio clave para identificar situaciones de riesgo y acompañar a los estudiantes que puedan estar atravesando un vínculo problemático con el juego.

De acuerdo con el texto presentado por Braga, el programa tendrá como objetivo central concientizar a los alumnos sobre la ludopatía y la ciberludopatía, al tiempo que propone brindar capacitaciones y herramientas a las instituciones educativas para reconocer posibles casos y abordarlos de manera adecuada. La propuesta incluye tanto a establecimientos de gestión pública como privada en todo el territorio bonaerense.

En ese sentido, el proyecto define a la ludopatía como el impulso incontrolable a participar en apuestas o juegos de azar que ponen en riesgo bienes o dinero, con consecuencias en la vida personal, social y económica de quien la padece. A su vez, establece que la ciberludopatía se refiere específicamente a aquellas conductas vinculadas al juego compulsivo que se desarrollan a través de internet, plataformas online o dispositivos móviles.

Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte que el acceso permanente a estas plataformas genera un contexto que facilita el desarrollo de este tipo de conductas, especialmente entre los jóvenes. En ese sentido, el texto propone abordar la problemática desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, teniendo en cuenta tanto el contexto social como el entorno familiar de cada estudiante.

En su momento, Etcheoin propuso en el proyecto prever la intervención de las instituciones educativas cuando se detecten posibles casos de juego problemático. En esas situaciones, las escuelas podrán generar espacios de diálogo con equipos pedagógicos, orientar a los estudiantes respecto a su continuidad educativa y sugerir la consulta con profesionales especializados en adicciones comportamentales.

Asimismo, el proyecto contempla la participación activa de las familias y entornos afectivos de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de contención y acompañamiento. Para ello, se plantea promover acciones conjuntas con organismos estatales, municipios y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el territorio.

En paralelo, la iniciativa señala la necesidad de resguardar la integridad física y psicológica de los alumnos que presenten conductas de riesgo vinculadas al juego. En ese marco, cada caso detectado deberá contar con un plan de acción específico que contemple las características particulares del estudiante y su situación familiar y social.

Avances legislativos y debates sobre la ludopatía en la provincia

La demora de los proyectos sobre ludopatía y apuestas online se dio en varios de los proyectos que se presentaron en los últimos años en la Legislatura bonaerense, a partir del aumento de casos vinculados al juego problemático entre adolescentes. Ante este escenario, en febrero de 2026, la Cámara de Diputados creó una comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, destinada a analizar los numerosos proyectos presentados sobre el tema.

Este nuevo cuerpo legislativo tiene como objetivo dictaminar sobre iniciativas vinculadas a la regulación del juego en todas sus modalidades, incluidas las plataformas digitales y las apuestas online. Entre sus funciones también se encuentra el análisis de políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y tratamiento del juego compulsivo.

La comisión deberá revisar propuestas que van desde restricciones a la publicidad de apuestas dirigida a menores hasta mecanismos de control para evitar el acceso de adolescentes a plataformas de juego mediante billeteras virtuales u otros medios de pago digitales.

En paralelo, distintos sectores de la política provincial sostienen que la problemática requiere un marco regulatorio integral que permita coordinar acciones entre el Estado, las instituciones educativas y las familias, especialmente frente al avance de las apuestas online en entornos digitales. (DIPUTADOS BONAERENSES). (17-03-26).